Mehmet Büyükekşi: 'Kadromuz yarın açıklanacak'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın kadrosu hakkında açıklamalarda bulundu.



Kadronun ne zaman açıklanacağını söyleyen Büyükekşi, "23 Mayıs Perşembe (yarın), hocamız Milli Takımımızın aday kadrosunu açıklayacak. Dün de kendisiyle bir görüşme yaptım. Geniş bir kadro açıklayacak." ifadelerini kullandı.



7 Haziran'da net kadroyu açıklayacaklarını söyleyen Mehmet Büyükekşi şu sözlerle devam etti:



"5 Haziran'da Ümit Milli Takımımız ile A Milli Takımımız bir hazırlık maçı oynayacak. 7 Haziran'da UEFA'ya 26 kişilik kesinleşmiş aday kadro bildirilmiş olacak."



"EVİMİZDE GİBİ OYNAYACAĞIZ"



EURO24'te ilk hedefin gruptan çıkmak olduğunu söyleyen Mehmet Büyükekşi, "İlk hedefimizi gruptan çıkmak. Daha sonra çeyrek final, yarı final... Gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek. Kendi evimizde gibi oynayacağız." dedi.



Takıma oldukça güvendiklerini söyleyen Mehmet Büyükekşi şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Hocamız Montella'ya ve takımımıza güveniyoruz. Avrupa'nın en genç milli takımıyız. Yurt dışında oynayan oyuncularımız başta Arda Güler gibi, Kenan gibi yine Türkiye'de oynayan birçok oyuncumuz başarılı maçlar çıkardılar. Hocamız birçok maçı yerinde izledi. İnşallah güzel bir kadroyla, ülkemizin yüzünü güldüren sonuçlar almak istiyoruz."





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