Mehmet Ali Büyüksayar: "Her geçen dakika aleyhimize oldu"

Konyaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Mehmet Ali Büyüksayar, "Her geçen dakika aleyhimize oldu." dedi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Mehmet Ali Büyüksayar: 'Her geçen dakika aleyhimize oldu'
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25 Şubat 2023 22:38
 Spor Toto Süper Lig'de 232üncü haftanın erteleme karşılaşmasında Konyaspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Konyaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Mehmet Ali Büyüksayar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zor bir maçı geride bıraktıklarını ifade eden Mehmet Ali Büyüksayar, "Öncelikle ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, ailelerine de sabırlar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Zor bir deplasmandı. Penaltıyla şansız bir gol yedik. Sonrasında gelen kırmızı kart oyunu giderek zorlaştırdı. Her geçen dakika aleyhimize oldu. Dediğim gibi zor bir maçtı. Önümüzde Giresunspor maçımız var. Ona odaklanıp, o maça hazırlanacağız. Haftaya elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu. 
 
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