Mehmet Ablay, Elazığspor'a döndü

Altınordu'dan kiralık olarak Elazığspor'a gönderilen Mehmet Ablay, Altınordu'dan ayrılarak Elazığspor'a geri döndü.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Mehmet Ablay, Elazığspor'a döndü
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21 Ağustos 2024 17:03
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon kiralık olarak Elazığspor'a gönderilen Mehmet Ablay, kırmızı-lacivertli kulüple yollarını ayırıp Kırmızı Grup'ta yer alan Elazığ temsilcisine geri döndü.

İzmir kulübüyle 2025 yılına kadar olan sözleşmesini sonlandıran 21 yaşındaki ön libero, geçen sezon 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadığı Elazığspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Altınordu altyapısında U16, U17, U19 takımlarında görev yapan Mehmet, A takım formasıyla sadece 2 kez kupada şans buldu. Genç futbolcu geçen sezon Elazığspor formasıyla 3'üncü Lig'de 12 maça çıkmıştı.

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