Mehmet Ablay, Elazığspor'a döndü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon kiralık olarak Elazığspor'a gönderilen Mehmet Ablay, kırmızı-lacivertli kulüple yollarını ayırıp Kırmızı Grup'ta yer alan Elazığ temsilcisine geri döndü.
İzmir kulübüyle 2025 yılına kadar olan sözleşmesini sonlandıran 21 yaşındaki ön libero, geçen sezon 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadığı Elazığspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Altınordu altyapısında U16, U17, U19 takımlarında görev yapan Mehmet, A takım formasıyla sadece 2 kez kupada şans buldu. Genç futbolcu geçen sezon Elazığspor formasıyla 3'üncü Lig'de 12 maça çıkmıştı.
İzmir kulübüyle 2025 yılına kadar olan sözleşmesini sonlandıran 21 yaşındaki ön libero, geçen sezon 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadığı Elazığspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Altınordu altyapısında U16, U17, U19 takımlarında görev yapan Mehmet, A takım formasıyla sadece 2 kez kupada şans buldu. Genç futbolcu geçen sezon Elazığspor formasıyla 3'üncü Lig'de 12 maça çıkmıştı.
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