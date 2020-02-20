Medya, NBA'de soyunma odalarına giremeyecek!

NBA'in, koronavirüse önlem olarak soyunma odalarına erişimi sadece oyuncuya ve önemli ekip personeline sınırlamayı planladığı açıklandı.



Takımlar, soyunma odaları dışındaki medya oturumlarında oyuncular ve medya arasında altı ila sekiz metre mesafe bırakacak.



Medya, maçlardan önce ve sonra oyuncularla röportaj yapmak için soyunma odalarına her zaman erişebilecek.



NBA, MLS, NHL ve MLB aşağıdaki ortak bildirimi yayınladı:



"Bulaşıcı hastalık ve halk sağlığı uzmanları ile görüştükten sonra ve maç öncesi ve sonrası ortamlarda yakın temasla ilişkilendirilebilecek sorunlar göz önüne alındığında, bir sonraki duyuruya kadar tüm takım soyunma odaları ve kulüp evleri, sadece oyunculara ve ekibin antrenman tesisindeki çalışanlarına açık olacak. Medya erişimi, soyunma odası ve kulüp binası dışındaki belirlenmiş yerlerde olmaya devam edecek. Bu geçici değişiklikler yarının maçlarından ve antrenmanlarından başlayarak yürürlüğe girecektir. Bu durumu yakından izlemeye ve güvenli ve sıcak bir ortam sağlamak için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz."



