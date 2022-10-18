Medipol Başakşehir, Fenerbahçe mesaisine başladı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması yaptı.
Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Medipol Başakşehir, 19 Ekim Çarşamba sabahı yapacağı idmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması yaptı.
Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Medipol Başakşehir, 19 Ekim Çarşamba sabahı yapacağı idmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
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