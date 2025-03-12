Mecnun Otyakmaz'dan yabancı hakem açıklaması

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş'ın yabancı hakem isteğiyle ilgili açıklama yapacaklarını söyledi.

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Mecnun Otyakmaz'dan yabancı hakem açıklaması
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12 Mart 2025 20:19
Son güncelleme 12 Mart 2025 20:21
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş Kulübü'nün düzenlediği iftar programına katıldı.

Otyakmaz, programdan ayrıldığı sırada muhabirlere konuştu.

Yabancı hakem konusunda değinen Mecnun Otyakmaz, "Beşiktaş camiasının daveti için Serdal Adalı'ya teşekkür ederim. Güzel bir akşamdı. Yabancı hakem konusuyla ilgili gerekli açıklamaları yapacağız." dedi.


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