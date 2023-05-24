Mbaye Diagne'den Pirlo tepkisi!

Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne, takımının teknik direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırmasına kızgın ve ağlayan yüz ile tepki verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mbaye Diagne'den Pirlo tepkisi!
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24 Mayıs 2023 15:30
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırdı.

İstanbul ekibinin golcü ismi Mbaye Diagne, Pirlo'nun ayrılığına kayıtsız kalmadı.

Senegalli golcü, kulübün Pirlo ile yollarını ayırdığı Instagram gönderisinin altına kızgın ve ağlayan yüz emojileri ile yorum yaptı.

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