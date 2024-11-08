Mbappe'den Icardi'ye mesaj!

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin sakatlığına kayıtsız kalmadı.Mauro Icardi ile birlikte Paris Saint-Germain'de birlikte forma giyen Mbappe, Arjantinli yıldızın sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamanın altındayorumu yaptı.Mbappe'nin Mauro Icardi için yaptığı bu yorum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.