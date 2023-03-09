Mbappe: "Bizim maksimum seviyemiz bu kadar"

Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri PSG maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mbappe: 'Bizim maksimum seviyemiz bu kadar'
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09 Mart 2023 02:30
PSG'nin süper yıldızı Kylian Mbappe, Bayern Münih'e mağlup oldukları karşılaşmayı değerlendirdi.

Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleriyle ilgili konuşan Mbappe, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Malesef bundan sonra böyle devam etmeliyiz. Sezon başındaki ilk basın toplantısında Şampiyonlar Ligi'nde elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı söylemiştim. Bu da şampiyonluktu ama bu sezon olmadı" diye konuştu.

Takım olarak seviyelerinin bu kadar olduğunu söylemekten çekinmeyen Fransız yıldız, "Bizim takım olarak maksimum seviyemiz bu kadar. Bayern'in ise Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için kurulmuş bir kadrosu var. Kendimizi düzeltip Ligue 1'de başarıya ulaşmaya çalışacağız" açıklamasını yaptı.

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