Maximin: "Zor bir deneyimdi"

Sezon başında Al-Ahli'den kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelen Allan Saint-Maximin, takıma veda etti.

calendar 04 Haziran 2025 09:41
Haber: Akşam, Fotoğraf: Imago
Maximin: 'Zor bir deneyimdi'
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Sezon başında 8 milyon euro bedelle kiralanan Fransız hücum oyuncusunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler gündem oldu.

FUTBOLLA ALAKASIZ SORUNLAR DA YAŞADIM

Futbolla alakasız sorunlar yaşadığını belirten 28'lik futbolcu, "Bütün bir yıl boyunca sevginiz ve desteğiniz için ne kadar teşekkür etsem az. Güzel ama zorlu bir deneyimdi. Futbolla alakasız sorunlar da yaşadım ama şükür ki artık her şey yolunda. Her gün bana gösterdiğiniz sürekli destek için minnettarım. Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

MOURINHO İLE TERS DÜŞMÜŞTÜ

Maximin, Teknik Direktör Jose Mourinho ile sorunlar yaşamıştı. Yıldız oyuncu, kadroya alınmadığı Rangers maçı sonrası "Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenlerden çıkar; daha uzun sürede varır ama sonunda her zaman varır" ifadelerini kullanmıştı.

Mourinho ise "Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar. Çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur" göndermesinde bulunmuştu.

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