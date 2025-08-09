Maximin'in yeni adresi Meksika!

Al Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin, Meksika'ya transfer oldu.
Meksika ekiplerinden Club America, Al Ahli'den Fransız futbolcuyu 12 milyon dolar karşılığında kadrosuna kattı.
Club America, Maximin ile sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Maximin'in sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.
Taraftarın Meksiko Uluslararası Havalimanı'nda karşıladığı 28 yaşındaki Maximin, "Meksika'da olmaktan mutluyum, taraftarlarımıza bu hoş geldin için teşekkür ederim." dedi.
Maximin, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymişti. Fenerbahçe'de geçen sezon 31 maçta süre bulan 28 yaşındaki Maximin, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.
Club America taraftarları, Maximin'i böyle karşıladı
