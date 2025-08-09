10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-337'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-035'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-036'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Maximin'in yeni adresi Meksika!

Meksika ekiplerinden Club America, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin'i kadrosuna kattı.

Maximin'in yeni adresi Meksika!
Al Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin, Meksika'ya transfer oldu.

Meksika ekiplerinden Club America, Al Ahli'den Fransız futbolcuyu 12 milyon dolar karşılığında kadrosuna kattı.

Club America, Maximin ile sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Maximin'in sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.

Taraftarın Meksiko Uluslararası Havalimanı'nda karşıladığı 28 yaşındaki Maximin, "Meksika'da olmaktan mutluyum, taraftarlarımıza bu hoş geldin için teşekkür ederim." dedi.


Maximin, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymişti. Fenerbahçe'de geçen sezon 31 maçta süre bulan 28 yaşındaki Maximin, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

Club America taraftarları, Maximin'i böyle karşıladı








TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
