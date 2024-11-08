Philadelphia 76ers, guard Tyrese Maxey'nin sağ hamstring sakatlığı nedeniyle iki hafta parkelerden uzak kalmasının beklendiğini duyurdu.



76ers, Maxey'ye çekilen MR'da hamstring zorlanması görüldüğünü ve kendisinin yaklaşık bir hafta içinde yeniden değerlendirileceğini bildirdi.



Ligde maç başına 39,7 dakika ile bu alanda lider olan 24 yaşındaki oyuncu, sezonda 27,6 sayı, 3,9 asist, 3,0 ribaund ve 1,4 top çalma ortalamalarına sahip.



