Dallas Mavericks'in hazırlık kampının başlamasına üç haftadan az bir süre kala, Anthony Davis'in göz ameliyatından dönüş süreciyle ilgili soru işaretleri devam ediyor.
NBA sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Mavericks, 30 Eylül'de start alacak hazırlık kampı için hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak ameliyat geçiren kilit oyuncuların durumları, özellikle de Anthony Davis'in sahalara dönüş takvimi belirsizliğini koruyor.
The Stein Line'dan Marc Stein, DLLS Mavs programında yaptığı açıklamada takımın karşı karşıya olduğu zorluklara değindi:
"Hazırlık kampına üç haftadan az bir süre kaldı. Bu süreçte Kyrie'yi diz ameliyatından sonra ilk kez göreceğiz. Ama aynı zamanda göz ameliyatı geçiren Anthony Davis'i de göreceğiz ve bana gelen bilgilere göre henüz tam anlamıyla sahaya dönmüş değil," ifadelerini kullandı.
Stein, Davis'in 30 Eylül'de başlayacak antrenmanlar için hazır olup olmayacağının ve 22 Ekim'de San Antonio Spurs karşısında oynanacak sezon açılışında sahada yer alıp almayacağının büyük bir merak konusu olduğunu vurguladı:
"Henüz tam olarak sahaya dönmediğini biliyoruz. O yüzden soru şu: Antrenmanlar başladığında Davis hazır olacak mı? Bunu şu anda bilmiyoruz. Yani yalnızca Kyrie'nin sezonu kaçırma ihtimali değil, Anthony Davis'in açılış gecesinde oynayıp oynayamayacağı da büyük bir soru işareti. 22 Ekim çok uzak değil, birçok belirsizlik var."
Geçtiğimiz sezon Davis, Mavericks formasıyla sadece 9 maça çıkabildi. Bu karşılaşmalarda 20.0 sayı, 10.1 ribaund ve 2.2 blok ortalamaları yakalarken, yüzde 46.1 saha içi isabet oranıyla mücadele etti.
