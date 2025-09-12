Dallas Mavericks'in hazırlık kampının başlamasına üç haftadan az bir süre kala, Anthony Davis'in göz ameliyatından dönüş süreciyle ilgili soru işaretleri devam ediyor.NBA sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Mavericks, 30 Eylül'de start alacak hazırlık kampı için hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak ameliyat geçiren kilit oyuncuların durumları, özellikle de Anthony Davis'in sahalara dönüş takvimi belirsizliğini koruyor.The Stein Line'dan Marc Stein, DLLS Mavs programında yaptığı açıklamada takımın karşı karşıya olduğu zorluklara değindi:ifadelerini kullandı.Stein, Davis'in 30 Eylül'de başlayacak antrenmanlar için hazır olup olmayacağının ve 22 Ekim'de San Antonio Spurs karşısında oynanacak sezon açılışında sahada yer alıp almayacağının büyük bir merak konusu olduğunu vurguladı:Geçtiğimiz sezon Davis, Mavericks formasıyla sadece 9 maça çıkabildi. Bu karşılaşmalarda 20.0 sayı, 10.1 ribaund ve 2.2 blok ortalamaları yakalarken, yüzde 46.1 saha içi isabet oranıyla mücadele etti.