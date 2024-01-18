Mauro Icardi, Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Mauro Icardi'nin durumu ortaya çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?
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18 Ocak 2024 08:02
Son güncelleme 18 Ocak 2024 08:03
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kontrollerden olumlu sonuç alırsa, Trabzonspor karşılaşmasında maskeyle oynayabilecek.

TRABZON'A GİDEBİLİR!

Ailesiyle birlikte çıktığı tatili tamamlayan Arjantinli golcünün, bugünden itibaren kulüp doktorları tarafından kulak-burun-boğaz ve yüzünde kontrolleri yapılacak. Daha önce herhangi bir operasyon geçirmesine gerek olmadığı belirtilen Icardi, 3 gün boyunca antrenmanlara çıkacak. Golcü iyi bir görüntü verirse, cumartesi günü kafileyle Trabzon'a gidecek.

21 Ocak Pazar günü oynanacak zorlu mücadelede özel hazırlanan maske ile sahada yer alması planlanan Mauro Icardi, yaklaşık 1 ay sonra formasına kavuşmuş olacak. Yıldız futbolcu bu süreçte 4 maç kaçırdı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıkan 30 yaşındaki Icardi, bu maçlarda 17 gol 6 asist kaydetti.



 
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