Mauro Icardi'nin sanatçı arkadaşı Juan Etchegoyen'den ilginç açıklama geldi.



Fransa basınındaki habere göre; Galatasaray yönetimi, Icardi'ye Wanda Nara ile olan ilişkisinden ve özel hayatındaki sorunlarından rahatsız olduğunu bildirdi. Durumun bu şekilde devam etmesi ve sorunların çözülmemesi halinde, mukavelenin sezon bitmeden sona erme ihtimali olduğu da vurgulandı. "Galatasaray öfkeli. Icardi'nin kariyeri paramparça oldu" başlığıyla verilen haberde şu detaylar yer aldı:



"HALA YENİ BİR SAYFA AÇAMADI"



"Paris Saint Germain'den Galatasaray'a transfer olan ve yeni bir başlangıç yapmak isteyen Mauro Icardi, eşi ve temsilcisi Wanda Nara yüzünden sorunlar yaşıyor. Türk kulübü bu sorunlar nedeniyle rahatsız. Kesin olarak Mauro Icardi'nin başı beladan kurtulmuş değil. Arjantinli oyuncu geçtiğimiz sezon evlilik dışı ilişkiden sonra aşk hayatını düzgün bir şekilde sürdürmek ve tutkulu bir şekilde futbola dönmek için yeni bir sayfa açamadı. Buna rağmen Galatasaray ona hatalarından dönüş fırsatı verdi. Wanda Nara tarafından açılan boşanma davasına rağmen Mauro Icardi hâlâ onu geri kazanmaya çalışıyor. Hatta şarkıcı L-Gante ile ilişkisi olduğunu duyduğu karısını ikna etmek için Arjantin'e bile gitti."



"GALATASARAY KARİYERİ ERKEN BİTEBİLİR"



Icardi'nin yakın arkadaşı olan Arjantinli sanatçı Juan Etchegoyen de Mitre Live'a, yaptığı açıklamada; PSG'den kiralanan oyuncunun durumunun pek iç açıcı olmadığını söyledi. Yaşananlardan Galatasaray'ın rahatsız olduğunu dile getiren Etchegoyen, "Icardi, Wanda Nara'yı arayıp, Türkiye'ye dönmesini ve bu saçmalığa son vermesini istedi. Mauro kızgın ve üzgün. Galatasaray kariyerini beklenenden erken bitirme riskini aldı. G.Saray onun yaptıklarından memnun değil. Galatasaray sadece iki maça çıkan ve performansıyla beklentilerin altında kalan Icardi'nin sportif geleceğinden endişe duyuyor. Galatasaray'ı çileden çıkartan bu medya dizisinin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekliyorum" dedi.



