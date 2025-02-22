Mauro Icardi, derbi için İstanbul'da

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro İcardi İstanbul'a geldi.
Derbide takımının yanında olmak isteyen Mauro İcardi, pazar günü yapılacak idmanda takım arkadaşlarının yanında olacak.
Sakatlığı nedeniyle lisansı askıya alınan Mauro Icardi, son yaptığı paylaşımla İstanbul'a geldiğini duyurdu.
Arjantinli yıldız, maç kadrosunda yer alamasa da pazartesi stadyumda yerini alacak.
Mauro Icardi'nin paylaşımı
Derbide takımının yanında olmak isteyen Mauro İcardi, pazar günü yapılacak idmanda takım arkadaşlarının yanında olacak.
Sakatlığı nedeniyle lisansı askıya alınan Mauro Icardi, son yaptığı paylaşımla İstanbul'a geldiğini duyurdu.
Arjantinli yıldız, maç kadrosunda yer alamasa da pazartesi stadyumda yerini alacak.
Mauro Icardi'nin paylaşımı
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