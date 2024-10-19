Mauro Icardi'den Okan Buruk'a mesaj

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Icardi, paylaşımında 51 yaşına giren Okan Buruk'un doğum günü kutladı.
Mauro Icardi, Okan Buruk için, "Doğum gününüz kutlu olsun, hayat sizi başarı ve neşeyle ödüllendirmeye devam etsin, bu yeni yıl size gülümsemeniz ve hayallerinizi gerçekleştirmeye devam etmeniz için birçok neden getirsin." ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi'nin paylaşımında kullandığı fotoğraflar:
Icardi, paylaşımında 51 yaşına giren Okan Buruk'un doğum günü kutladı.
Mauro Icardi, Okan Buruk için, "Doğum gününüz kutlu olsun, hayat sizi başarı ve neşeyle ödüllendirmeye devam etsin, bu yeni yıl size gülümsemeniz ve hayallerinizi gerçekleştirmeye devam etmeniz için birçok neden getirsin." ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi'nin paylaşımında kullandığı fotoğraflar: