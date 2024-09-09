Mauro Icardi, Boğaz'dan yalı alıyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kendisine İstanbul Boğazı'ndan bir yalı almaya hazırlanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, Boğaz'dan yalı alıyor
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09 Eylül 2024 11:57
Son güncelleme 09 Eylül 2024 11:58
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kendisine İstanbul Boğazı'ndan bir yalı almaya hazırlanıyor.

Takvim'in haberine göre; kendisine 52 milyon TL değerinde Lamborghini Urus cip alan Mauro Icardi, geçtiğimiz gün boğaz da yalı baktı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğaz'ına sıfır bir yalıyı inceleyen Mauro Icardi, sanırım evli olduğu dönemde oturduğu evden taşınmaya karar verdi.

ARJANTİN'E GİTTİ

Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'dan ayrılık kararı almıştı. Bu ayrılığı Wanda Nara sosyal medya hesabından duyurarak Arjantin'e dönmüştü. Bu ayrılık sonrası kendisini futbola veren Icardi, geçtiğimiz hafta oynanan maçta sakatlanmış ve tedavi altına alınmıştı.

Kısa sürede İstanbul'u çok seven ve Galatasaraylı taraftarlarının sevgilisi olan Icardi, çocuklarıyla birlikte boğazda oturma planları yapıyor.



 
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