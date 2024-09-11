Mauricio Pochettino'dan bir ilk

ABD Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Mauricio Pochettino ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Gregg Berhalter'in yerine göreve gelen Pochettino, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez milli takım çalıştıracak. Pochettino son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de görev aldı.
Pochettino yaptığı açıklamada, "ABD Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olma kararını almak benim için sadece futbolla ilgili değildi, bu ülkenin içinde bulunduğu yolculukla ilgiliydi. Burada gerçekten tarihi bir şey başarma enerjisi, tutkusu ve isteği var. Bana ilham veren şeyler bunlardı." dedi.
KARİYERİ
Gregg Berhalter'in yerine göreve gelen Pochettino, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez milli takım çalıştıracak. Pochettino son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de görev aldı.
Pochettino yaptığı açıklamada, "ABD Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olma kararını almak benim için sadece futbolla ilgili değildi, bu ülkenin içinde bulunduğu yolculukla ilgiliydi. Burada gerçekten tarihi bir şey başarma enerjisi, tutkusu ve isteği var. Bana ilham veren şeyler bunlardı." dedi.
KARİYERİ
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU