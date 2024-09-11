Mauricio Pochettino'dan bir ilk

ABD Futbol Federasyonu, Mauricio Pochettino'yu teknik direktörlüğe getirdi. Pochettino, ilk kez bir milli takım çalıştıracak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Mauricio Pochettino'dan bir ilk
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11 Eylül 2024 10:09
Son güncelleme 11 Eylül 2024 10:12
ABD Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Mauricio Pochettino ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. 

Gregg Berhalter'in yerine göreve gelen Pochettino, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez milli takım çalıştıracak. Pochettino son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de görev aldı.

Pochettino yaptığı açıklamada, "ABD Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olma kararını almak benim için sadece futbolla ilgili değildi, bu ülkenin içinde bulunduğu yolculukla ilgiliydi. Burada gerçekten tarihi bir şey başarma enerjisi, tutkusu ve isteği var. Bana ilham veren şeyler bunlardı." dedi.

KARİYERİ
Mauricio Pochettino, teknik direktörlük kariyerine Espanyol'da başladı, ardından Premier Lig'de Southampton ve Tottenham'ı çalıştırdı. Tottenham'dan ayrıldıktan sonra Paris Saint-Germain ile anlaşan Pochettino, geçtiğimiz sezon başında Chelsea ile Premier Lig'e döndü ancak sezon sonunda takımdan ayrıldı.

Pochettino, teknik direktörlük kariyerinde Fransa Süper Kupa, Fransa Ligue 1 ve Fransa Kupası şampiyonlukları kazandı.


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