Mathias Kvistgaarden: "Hayalim Liverpool"

Bröndby forması giyen Mathias Kvistgaarden, yaz aylarında takımdan ayrılmak istediğini ve hayalinin Liverpool olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mathias Kvistgaarden: 'Hayalim Liverpool'
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23 Aralık 2024 14:23
Bröndby forması giyen Mathias Kvistgaarden, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

22 yaşındaki futbolcu, yaz aylarında takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Danimarkalı santrfor, "Yıllardır Bröndby'de olmaktan mutluyum. Ama artık farklı bir şey denemek istiyorum ve bunun yaz gerçekleşmesini bekliyorum. Planım bu şekilde." ifadelerini kullandı.

"HAYALİM LIVERPOOL"

Açıklamalarına devam eden Kvistgaarden, "Hayalim tabii ki 5 büyük ligden birine gitmek ama bu biraz da oyun tarzıyla ilgili. İspanyol oyun tarzı, bana çok uzak. Bu yüzden belki Almanya daha iyi olabilir ya da belki Championship." diye konuştu.

Kvistgaarden, son olarak, hayaliyle ilgili, "Hayalimdeki kulüp Liverpool" sözlerini sarf etti.

PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Bröndby'de bu sezon 22 maçta sahaya çıkan genç futbolcu, 14 gol attı ve 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Kvistgaarden'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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