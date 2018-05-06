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Mateja Kezman, Savic'i 90 milyon euroya United'a götürüyor

Sergej Milinkoviç'in menajeri Mateja Kezman, Sırp futbolcunun Manchester United'a transferini 90 milyon euro bonservis bedeli ile tamamlamak üzere.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mateja Kezman, Savic'i 90 milyon euroya United'a götürüyor
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06 Mayıs 2018 13:37
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United yeni sezon için ilk büyük transfer sürprizini yapmaya hazırlanıyor; Sergej Milinkoviç.

Lazio'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki Sırp futbolcunun transferi için Lazio ile görüşmelere başlayan ve 90 milyon euro bonservis bedeli ile anlaşmaya vardığı iddia edilen Manchester United'ın sezonun sona ermesinin ardından transferi resmi olarak açıklayacağı ifade edildi.

Jose Mourinho'nun Chelsea'de çalıştığı dönemde Londra temsilcisinde forma giyen Mateja Kezman ile direkt olarak görüştüğü ve Savic'in United'a transferi için prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Savic'in transferi hakkında konuşan Sırp oyuncunun menajeri Kezman da, "Savic için Avrupa'nın birçok kulübü devrede ancak bir kulüp çok ciddi olarak Lazio ile görüşmelerini sürdürüyor. Transfer için Lazio'nun taleplerinin karşılanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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