Masuaku oynadı Kongo 3 puanı aldı

Afrika Dünya Kupası Elemeleri B Grubu karşılaşmasında Kongo ile Togo karşı karşıya geldi. Kongo konuk ettiği Togo'yu 1-0 mağlup etti.



Kongo'ya galibiyeti getiren golü 6. dakikada Meschack Elia kaydetti.



Kongo'da, Beşiktaş forması giyen Arthur Masuaku karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Kongo bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltirken, Togo ise 3 puanda kaldı.



Kongo bir sonraki karşılaşmasında Güney Sudan'ı konuk ederken, Togo da sahasında Moritanya'yı ağırlayacak.





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