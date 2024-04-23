Masuaku: "Derbi için sabırsızlanıyoruz"

Beşiktaş forması giyen Arthur Masuaku, Ankaragücü karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Masuaku: 'Derbi için sabırsızlanıyoruz'
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23 Nisan 2024 22:58
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Arthur Masuaku, Ankaragücü maçının ardından konuştu.

Masuaku, "Bugüne dair, deplasmanda gol yememek en önemli detay. İkinci maça kaldı. Zor bir maç olacak. Evimizde oynasak bile zor olacak. Gol atmamız gerekiyor. Gol attığımız takdirde finale çıkarız." dedi.

Masuaku, hafta sonunda oynayacakları Fenerbahçe derbisi için, "Zor bir maç olacak. Takım halinde oynamamız gerekiyor. Taraftarımız için büyük takım olduğumuzu göstermeliyiz. Maçı oynamak için sabırsızlıkla bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

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