Massimo Moratti: 'Inzaghi bana Mourinho'yu hatırlatıyor!'

Inter'in eski başkanı Massimo Moratti, Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Moratti, "Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmak büyük bir gurur kaynağı. Inter, Bayern Münih ve Barcelona'yı eleyerek bu noktaya geldi. Bu, kesinlikle daha fazla prestij ve değer katıyor." ifadelerini kullandı.



"TAKIMI İYİ FUTBOL OYNUYOR"



Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi için konuşan Moratti, "Çok iyi iş çıkardı." diye konuştu. Sözlerine devam eden Moratti, Inzaghi için, "Takımı iyi futbol oynuyor. Ligde alınan bazı mağlubiyetlere rağmen harika sonuçlar elde ettik." dedi.



"MOURINHO'YU HATIRLATIYOR"



Inter'deki başkanlık döneminde Jose Mourinho ile birlikte çalışan ve Portekizli teknik adam ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Moratti, "Simone bana giderek daha fazla Mourinho'yu hatırlatıyor. İkisinin farklı karakterler olduğunu biliyorum, belki Simone daha sakin olabilir ama ikisi de nasıl kazanılacağını biliyor." ifadelerini kullandı.



Moratti, son olarak, "Simone'yi seviyorum çünkü takımın onu sevmesini nasıl sağlayabileceğini biliyor, öğrenmeyi ve çalışmayı asla bırakmıyor." yorumunda bulundu.



SON ÜÇ YILDA İKİNCİ FİNAL



Jose Mourinho yönetiminde 2010 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Inter, Simone Inzaghi yönetiminde son üç yılda ikinci finaline çıkmaya hazırlanıyor. 2023'te Manchester City'ye kaybeden Inter, bu kez finalde Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.



