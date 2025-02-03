Maruf Güneş: 'Diğer takım desteklenilse de 5. yıldızı takacağız'

AHMET ÇAKAR İLE TARIŞTI

"YABANCI HAKEME, YABANCI VAR'A VARIZ"

"DERBİ ZAMANINDA OYNANMALI"

"ICARDI, GELMİŞ GEÇMİŞ EN ÖNEMLİ FİGÜRLERDEN BİRİ"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş, "Mauro Icardi, Türk futbolunun gelmiş geçmiş en önemli figürlerden biri. Rakip takım taraftarı çocuklar bile ellerini kulaklarına götürüyor, Icardi hareketi yapıyor. Çarşamba ülkesine gidecek, Fenerbahçe derbisine gelecek. Özlem giderdik, takım arkadaşları çok mutlu oldu. Hayırlısıyla hedefe doğru gidiyoruz." dedi.





"AVRUPA'NIN EN ÖNEMLİ HÜCUM HATTI BİZDE"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş, "Alvaro Morata çok önemli bir operasyon. Avrupa'nın en önemli hücum hattı bizde. Transfer çalışmaları yapıyoruz. Okan Hoca istediğinde, gerekeni yapıyoruz." açıklamasını yaptı.





"ÖNEMLİ OLAN VAR'DAKİ HAKEM"

Soru: "Galatasaray'ın her Avrupa sonrası lig maçına Kadir Sağlam'ın atanmasına ne diyeceksiniz?"



Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş, "Hakemler birbirine yakın performans sergiliyor. Önemli olan VAR'daki hakem. Bunu söyledik. Sahadaki hakemin hatalarını ve görmediklerini, VAR'ın düzeltmesi. Bu olursa, sorun olmaz." sözlerini sarf etti.