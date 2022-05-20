Marsilya ve Lyon, Eric Bailly için karşı karşıya

Ligue 1 ekipleri Marsilya ve Olimpik Lyon, transfer için karşı karşıya geldi.



Fransız basınında yer alan habere göre, iki ekip de Manchester United'da forma giyen savunma oyuncusu Eric Bailly'i kadrosuna katmak istiyor.



Haberde, Fildişili futbolcunun Manchester United ile bir yıl daha kontratı olmasına rağmen, bu sezon 7 maçta forma giymesi nedeniyle İngiliz ekibinden ayrılmasının muhtemel olduğu belirtildi.



Öte yandan 28 yaşındaki futbolcu için İspanya ve İtalya'dan birkaç kulübün de devrede olduğu ifade edildi.





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