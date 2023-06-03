Marsilya, küme düşen AC Ajaccio'ya kaybetti!

Marsilya, Ligue 1'in son haftasında daha önce küme düşen AC Ajaccio'ya 1-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Marsilya, küme düşen AC Ajaccio'ya kaybetti!
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03 Haziran 2023 23:53
Marsilya Ligue 1'in son haftasında Marsilya, daha önce küme düşen AC Ajaccio ile karşılaştı.

Stade François Coty'de oynanan maçı AC Ajaccio 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 88. dakikada Clement Vidal kaydetti.

Marsilya'da milli oyuncu Cengiz Ünder maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Marsilya, ligi 73 paunla 3. sırada tamamladı. AC Ajaccio ise 26 puanla küme düştü.

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