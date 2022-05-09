'Marsilya, Bartuğ Elmaz ile anlaştı'

Galatasaray ile sözleşmesini uzatmayan ve kadro dışı bırakılan Bartuğ Elmaz'ın yeni adresi Marsilya oluyor.



Fransız basını, Ligue 1'de şu anda ikinci sırada olan Marsilya'nın yaz dönemindeki transfer planlarına dair bir yazı kaleme aldı ve Bartuğ'un da Marsilya ile anlaştığını yazdı.



BARTUĞ ELMAZ, MARSILYA YOLCUSU



Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın gelecek sezonki ilk transferinin devre arasında sözleşme imzalanan ve sezon sonuna kadar Rusya'ya kiralanan Samuel Gigot olduğu, Gigot'un ardından takıma Bartuğ'un katılmasının beklendiği vurgulandı.



ISAAK TOUT'UN İMZASI YAKIN



Marsilya'nın diğer transfer çalışmalarına da yer verilen haberde Le Havre forması giyen Isaak Tout'un da imzasının yakın olduğu aktarıldı. Marsilya'da ayrıca kiralık olarak gönderilen Kevin Strootman ve Nemanja Radonjic'in geri döneceği ifade edildi.



Marsilya'da sözleşmesi biten ve adı Atletico Madrid ile anılan Boubacar Camara'nın kesin olarak takımdan ayrılacağı gösterilirken, Strabourg'a kiralanan Lucas Perrin'in de Stasbourg'ta kalacağı kaydedildi.



CALETA CAR VE DIENG SATILABİLİR!



Fransız ekibinin Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı William Saliba'nın bonservisini alacak maddi gücü olmadı belirtilirken, takımdaki ekonomik durum nedeniyle Duje Caleta-Car ve Bamba Dieng'in de satılabileceği aktarıldı.



GELECEKLERİ BELİRSİZ!



Medyanın haberinde ayrıca, takımda artık düzenli 11 şansı bulamayan tecrübeli eldiven Steve Mandanda ve Schalke 04'ten kiralanan Amine Harit'in geleceklerinin de belirsiz olduğu kaydedildi.



Öte yandan Marsilya'dan devre arasında kiralanan Jordan Amavi'yi de Nice'in kadrosunda tutmak istediği belirtildi.



TERİM DÖNEMİNDE ŞANS BULDU



19 yaşındaki Bartuğ Elmaz, Galatasaray'da ilk kez Fatih Terim döneminde oynadı. Genç orta saha oyuncusu, 2020-2021 sezonunda Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı maçın son anlarında sahaya girerek ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymişti. Galatasaray ile sözleşmesini uzatmayan ve başkan Burak Elmas'ın Şubat ayında kadro dışı kaldığını açıkladığı Bartuğ, bu sezon ise sadece UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçının son dakikalarında oynamıştı.







