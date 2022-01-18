Marius Sumudica, Beşiktaş maçında yok

Yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Marius Sumudica, Beşiktaş maçında kulübedeki yerini alamayacak.

, Fotoğraf; AA
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Marius Sumudica, Beşiktaş maçında yok
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18 Ocak 2022 18:40
Süper Lig 'in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle maçın ertelenmesinin ardından Yeni Malatyaspor teknik direktörü Marius Sumudica, hakem Ümit Öztürk ile soyunma odasında yaşadığı diyalog sonrası kırmızı kart gördü.

Gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düşen tecrübeli teknik adam, Yeni Malatyaspor'un 21 Ocak tarihinde Beşiktaş ile oynayacağı Süper Lig maçında takımının başında yer alamayacak.

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