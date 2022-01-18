Marius Sumudica, Beşiktaş maçında yok

Süper Lig 'in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle maçın ertelenmesinin ardından Yeni Malatyaspor teknik direktörü Marius Sumudica, hakem Ümit Öztürk ile soyunma odasında yaşadığı diyalog sonrası kırmızı kart gördü.
Gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düşen tecrübeli teknik adam, Yeni Malatyaspor'un 21 Ocak tarihinde Beşiktaş ile oynayacağı Süper Lig maçında takımının başında yer alamayacak.
Yoğun kar yağışı nedeniyle maçın ertelenmesinin ardından Yeni Malatyaspor teknik direktörü Marius Sumudica, hakem Ümit Öztürk ile soyunma odasında yaşadığı diyalog sonrası kırmızı kart gördü.
Gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düşen tecrübeli teknik adam, Yeni Malatyaspor'un 21 Ocak tarihinde Beşiktaş ile oynayacağı Süper Lig maçında takımının başında yer alamayacak.