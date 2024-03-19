Mario Branco: "Oyuncuların hayatları tehlikedeydi!"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Trabzon'da yaşanan olaylarla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; DHA
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Mario Branco: 'Oyuncuların hayatları tehlikedeydi!'
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19 Mart 2024 10:59
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Trabzonspor karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili konuştu.

Portekiz basınına konuşan Branco, Fenerbahçeli oyunculara yapılan suçlamaların asılsız olduğunu ve futbolcuların hayatlarının o anlarda tehlikede olduğunu söyledi.

Mario Branco, Trabzon'da yaşanan olaylar için, "Oyunculara yönelik suçlamalar tamamen asılsız çünkü gördüklerimiz inanılmazdı. Bıçaklı ve sopalı insanlar oyuncularımızı her yönden tehdit ediyordu. Oyuncularımız kendilerini savunmak zorunda kaldılar çünkü hayatlarının tehlikede olduğunu söyleyebilirim." sözlerini sarf etti.

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