24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
16:30
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
0-026'
24 Ağustos
Everton-Brighton
1-026'
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
18:00
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
0-025'
24 Ağustos
Le Havre-Lens
18:15
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
18:15
24 Ağustos
Toulouse-Brest
18:15
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
17:45
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Mario Balotelli, Süper Lig'e dönebilir!

Mario Balotelli, menajerler aracılığıyla Gaziantep FK'ya haber gönderdi. Ancak Gaziantep ekibi, İtalyan oyuncunun maddi taleplerini ilk etapta kabul etmedi. Transfer görüşmelerinin devam ettiği aktarıldı.

İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getiren Gaziantep FK, kadro çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlılara, Süper Lig'de daha önce forma giymiş yıldız golcüden sürpriz bir haber geldi.

BeIN Sports'un edindiği bilgilere göre Mario Balotelli, menajerler aracılığıyla Gaziantep FK'ya haber gönderdi. Ancak Gaziantep ekibi, İtalyan oyuncunun maddi taleplerini ilk etapta kabul etmedi.



Transfer görüşmelerinin devam ettiği, oyuncu ile kulübün maddi konularda anlaşması halinde transferin sonuçlanmasının beklendiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonu Genoa'da 6 maçta forma şansı bulan Balotelli, gol katkısı yapamadı. İtalyan golcü şu an için kulüpsüz durumda.

