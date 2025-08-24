Mario Balotelli, Süper Lig'e dönebilir!

İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getiren Gaziantep FK, kadro çalışmalarını sürdürüyor.
Kırmızı-siyahlılara, Süper Lig'de daha önce forma giymiş yıldız golcüden sürpriz bir haber geldi.
BeIN Sports'un edindiği bilgilere göre Mario Balotelli, menajerler aracılığıyla Gaziantep FK'ya haber gönderdi. Ancak Gaziantep ekibi, İtalyan oyuncunun maddi taleplerini ilk etapta kabul etmedi.
Transfer görüşmelerinin devam ettiği, oyuncu ile kulübün maddi konularda anlaşması halinde transferin sonuçlanmasının beklendiği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezonu Genoa'da 6 maçta forma şansı bulan Balotelli, gol katkısı yapamadı. İtalyan golcü şu an için kulüpsüz durumda.