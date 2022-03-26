Marek Hamsik'te son durum

Takıma verilen 5 günlük izinde Trabzon'dan ayrılmayan ve Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gidip salonda bireysel antrenmanlar yapan Marek Hamsik, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.
Sağ alt baldırındaki sakatlığı büyük oranda geçen Slovak futbolcunun, kısa zamanda takımla idmanlara çıkabileceği öğrenildi.
Beşiktaş maçında kadroda olmayı hedefleyen 34 yaşındaki yıldız orta saha, en son 15 Ocak'taki Sivasspor maçına ilk 11'de başlamıştı. 2 aydan uzun süredir sakatlık problemi yaşayan Hamsik, geri dönüş için sabırsızlanıyor.
Sağ alt baldırındaki sakatlığı büyük oranda geçen Slovak futbolcunun, kısa zamanda takımla idmanlara çıkabileceği öğrenildi.
Beşiktaş maçında kadroda olmayı hedefleyen 34 yaşındaki yıldız orta saha, en son 15 Ocak'taki Sivasspor maçına ilk 11'de başlamıştı. 2 aydan uzun süredir sakatlık problemi yaşayan Hamsik, geri dönüş için sabırsızlanıyor.