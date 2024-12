Manchester United'ın genç yıldızı Marcus Rashford, kariyerinde yeni başlangıçlara hazır olduğunu açıkladı.



Gazeteci Henry Winter'a konuşan İngiliz futbolcu, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.



"HER ZAMAN KIRMIZI KALACAĞIM"



'Yeni başlangıç'lara açık olduğunu duyuran Rashford, "Ayrıldığımda kötü duygular olmayacak ve konu hakkındaki açıklamalarım yalnızca benden size ulaşacak. Manchester United hakkında asla kötü sözler duymayacaksınız. Çünkü ben buyum, her zaman Kırmızı (Manchster United'ın lakabına ithafen) kalacağım." dedi.



"DAHA YÜZDE YÜZÜMÜ GÖSTERMEDİM"



Kariyeri ve geleceği hakkında iyimser konuşan genç yıldız, "Henüz kariyerimin ortasındayım, en iyi halimi hala görmediniz." yorumunda bulundu.



"DERBİDE DIŞARIDA KALMAK MORAL BOZUCUYDU"



2-1 kazanılan Manchester City derbisinde Garnacho ile birlikte kadroya alınmayan Rashford konu hakkında, "Derbinin dışında kalmak oldukça moral bozucuydu fakat yaşım büyüdükçe bu problemlerle başa çıkmayı öğrenen birisiyim. Buna ağlayacak halim yok. Bir dahakine kadroya alındığımda elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Profesyonellik eksiğinden dolayı mı kadroya alınmamışım? Sadece yanlış anlaşıldığımı hissediyorum ama bununla ilgili bir sorunum yok. Ben basit bir insanım ve futbolu seviyorum. Bu her zaman böyle oldu." açıklamasını yaptı.



RASHFORD'UN SEZON İSTATİSTİKLERİ



Manchester United formasıyla bu sezon 24 maça çıkan Marcus Rashford, 7 gol 3 asistlik katkı yaptı.



Rashford, 2005'ten beri ManU forması giyiyor.