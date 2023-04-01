Marco Rossi: 'Attila Szalai'nin ayrılma vakti geldi'

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Macar futbolcu Attila Szalai, gösterdiği performans ile dikkat çekmeye devam ediyor. Yaz transfer sezonunda adı bir çok kulüp ile anılan Szalai, Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti. Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, tecrübeli oyuncu hakkına transfer itirafında bulunurken öte yandan dikkat çeken sözler kullandı.



Rossi, Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'nin transferi için gelen soru karşısında, "Türkiye'de her transfer döneminde transferinden bahsediliyor ama sonrasında hep Fenerbahçe'de kaldı. Ancak bu yaz doğru zaman olabilir. Bir centilmen olarak, gidip İtalya'da oynamasını tavsiye edebilirim" diye konuştu.



Rossi, Attila Szalai'nin geçen sezon Fenerbahçe'de birlikte forma giydiği Kim Min Jae için, "Attila benimle konuştuğunda, onu çok iyi bir çocuk ve mükemmel bir futbolcu olarak tanımladı." sözlerini kullandı.



SEZON BAŞINDA BİR ÇOK TEKLİF GELDİ



Geçen sezon Fenerbahçe forması gösterdiği performans ile dikkat çeken Attila Szalai, yaz transfer sezonunda bir çok Avrupa devini peşine taktı. Yüksek teklifler gelmesine rağmen Macar futbolcu, Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Yaptığı rotasyonlarla gündeme gelen, savunma kurgusunu sürekli değiştiren Jesus, sadece 25 yaşındaki öğrencisinden formayı almadı. Attila Szalai, sarı-lacivertli forma ile ligin 24 haftasında 23 kez ilk 11 başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Sadece oynanan Alanyaspor maçını sarı kart cezalısı olduğu için kaçıran Szalai, söz konusu maçlarda 1 gol ve 2 asist yaptı.







