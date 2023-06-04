Marco Asensio, PSG'ye imza atıyor

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Marco Asensio, Paris Saint-Germain ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Marco Asensio, PSG'ye imza atıyor
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04 Haziran 2023 14:06
Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Marco Asensio, Paris Saint-Germain'e imza atmaya hazırlanıyor.

İspanyol oyuncu, PSG ile yaptığı görüşmelerde sözlü anlaşmaya vardı. Asensio, Fransız temsilcisi ile 2027'ye kadar süren bir sözleşme imzalayacak.

Marco Asensio'nun Real Madrid'e veda etmesinin ardından önümüzdeki hafta resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

Real Madrid'de bu sezon 49 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 12 gol attı ve 8 asist yaptı.

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