Marco Asensio, Fenerbahçe için hazır

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Marco Aensio için yeniden harekete geçti.
Transfer döneminde daha önce İspanyol yıldızın transferini belirli bir noktaya getiren sarı-lacivertli takım, daha sonra bu transferi rafa kaldırmıştı.
BU GECE İSTANBUL'A GELİYOR!
Fenerbahçe, yeniden harekete geçtiği Asensio için bu kez transferi bitirmeye yakın.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Marco Asensio ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşmaya vardı. Marco Asensio, transferi tamamlamak için bu gece İstanbul'a geliyor.
Geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak tamamlayan 29 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
Transfer döneminde daha önce İspanyol yıldızın transferini belirli bir noktaya getiren sarı-lacivertli takım, daha sonra bu transferi rafa kaldırmıştı.
BU GECE İSTANBUL'A GELİYOR!
Fenerbahçe, yeniden harekete geçtiği Asensio için bu kez transferi bitirmeye yakın.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Marco Asensio ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşmaya vardı. Marco Asensio, transferi tamamlamak için bu gece İstanbul'a geliyor.
Geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak tamamlayan 29 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.