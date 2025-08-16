15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
3-0
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
1-0
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
4-2
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
1-3
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
2-0
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
1-0
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-2
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
1-2
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-5

Marcel Licka: "1-1'e getirebilirdik ama atamadık"

Fatih Karagümrük teknik direktörü Marcel Licka, 3-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

16 Ağustos 2025 00:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Marcel Licka: '1-1'e getirebilirdik ama atamadık'
Fatih Karagümrük teknik direktörü Marcel Licka, 3-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından konuştu.

Oyuncularının iyi oynadığını söyleyen Licka "Öncelikle takımımı tebrik ediyorum. İyi bir şekilde savaştılar, cesurdular. Acı çekeceğimizi biliyorduk. İlk 10-12 dakika iyi başladık ama Süper Lig'in ritmini öğrenmemiz gerekiyor. Tresor, ilk golde hata yaptı. Süper Lig'de daha hızlı olmamız gerekiyor. Galatasaray gibi bir takıma karşı daha hızlı olmalı ve daha hızlı düşünmelisiniz. Daha sonra 10 kişi kaldık. Oyuncularımdan kısa oynamalarını istedim ama uzun vurdular ve daha çok top kaybettik. Soyunma odasında kızgındım ve durumu anlattım. İkinci yarıda 1-1 olabilirdi ama atamadık. Böyle maçlarda 10 kişiyken 2 ve 3'ü de yemeniz çok normal." şeklinde konuştu.

 BASIN TOPLANTISI
Çek teknik adam, RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosfere değinen Licka, "Süper bir atmosferde, ateşli taraftarlar önünde oynadık. Ancak maçı kaybettik." dedi.


Müsabakanın başında Ahmet Sivri ile pozisyona girdiklerini hatırlatan kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü, "Maça iyi başladık. Oyuncularımız çok saygılı ve cesurdu. Maçın başında iyi bir şans yakaladık ama kaleci Günay çok iyi çıkardı. Daha sonra Tresor Doh'un yaptığı hatanın ardından gol yedik. Bu tür hatalardan ders çıkarmamız ve Süper Lig'in ritmini öğrenmemiz lazım. Bu maçlarda önemli tecrübeler ediniyoruz. Gelecek maçlarda bu tecrübelere çok ihtiyacımız olacak. Futbol, hızlı ve agresif bir oyun. Buna ayak uydurmamız gerek. Galatasaray da bugün çok iyiydi. Şanslar bulabilirdik ama gördüğümüz kırmızı karttan sonra bunu yitirdik. Çok koştuk ve savaştık. İkinci yarının başlarında 1-1 yapabilirdik. Yüzde 100'lük bir pozisyondu ama atamadık. Bu tür maçlarda atmanız gerekir yoksa golü yersiniz. Atamazsanız Galatasaray sizi öldürür." diye konuştu.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
15 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
