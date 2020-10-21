Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in yer aldığı H Grubu'ndaki diğer maçta Paris Saint-Germain, evinde Manchester United ile karşılaştı. Parc des Princes'teki mücadeleyi Manchester United 2-1 kazandı ve rakibine sürprizi yaşattı.



Manchester United'a galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes ile 87. dakikada Marcus Rashford kaydetti. PSG'nin tek sayısı ise 55. dakikada Martial'ın kendi kalesine yaptığı vuruş sonrasında geldi.



PSG, Şampiyonlar Ligi gruplarında 24 maç sonra evinde mağlup oldu.



Grubun 2. haftasında temsilcimiz Başakşehir, PSG'yi konuk edecekken, Manchester United ise evinde RB Leipzig ile karşılaşacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR



E Grubu



Rennes (Fransa) - Krasnodar (Rusya): 1-1



Chelsea (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 0-0



F Grubu



Zenit (Rusya) - Club Brugge (Belçika): 1-2



Lazio (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1



G Grubu



Dinamo Kiev (Ukrayna) - Juventus (İtalya): 0-2



Barcelona (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan): 5-1



H Grubu



Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere): 1-2



Leipzig (Almanya) - Medipol Başakşehir: 2-0



