MANU, PSG'ye sürprizini yaptı

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in grubundaki diğer maçta Manchester United, deplasmanda PSG'yi 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler
MANU, PSG'ye sürprizini yaptı
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20 Ekim 2020 23:53
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in yer aldığı H Grubu'ndaki diğer maçta Paris Saint-Germain, evinde Manchester United ile karşılaştı. Parc des Princes'teki mücadeleyi Manchester United 2-1 kazandı ve rakibine sürprizi yaşattı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes ile 87. dakikada Marcus Rashford kaydetti. PSG'nin tek sayısı ise 55. dakikada Martial'ın kendi kalesine yaptığı vuruş sonrasında geldi.

PSG, Şampiyonlar Ligi gruplarında 24 maç sonra evinde mağlup oldu.

Grubun 2. haftasında temsilcimiz Başakşehir, PSG'yi konuk edecekken, Manchester United ise evinde RB Leipzig ile karşılaşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR

E Grubu

Rennes (Fransa) - Krasnodar (Rusya): 1-1

Chelsea (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 0-0

F Grubu

Zenit (Rusya) - Club Brugge (Belçika): 1-2

Lazio (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1

G Grubu

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Juventus (İtalya): 0-2

Barcelona (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan): 5-1

H Grubu

Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere): 1-2

Leipzig (Almanya) - Medipol Başakşehir: 2-0



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