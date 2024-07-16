MANU'dan Galatasaray'a ret!

Orta sahaya yıldız bir ismi getirmek isteyen Galatasaray'da görüşmeler devam ediyor.
Sarı kırmızılı takımda sportif A.Ş'den sorumlu yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ile sportif direktör Cenk Ergün'ün transferi için İngiltere'ye gittiği Scott McTominay'da yeni bir gelişme yaşandı.
MANU'DAN CEVAP GELDİ!
Mirror'da yer alan habere göre; Manchester United'ın Galatasaray'ın Scott McTominay için yaptığı teklifi kabul etmediği belirtildi.
GALATASARAY YENİ TEKLİF YAPACAK
Galatasaray'ın oyuncu için İngiliz devinin kapsını kısa süre içinde yeni bir teklifle yeniden çalacağı yazılırken, sarı kırmızılı yöneticilerin alternif isimlere de ağırlık verebileceği ifade edildi.
MANU altyapısında yetişen ve İngiliz ekibinden başka takımda oynamayan Scott McTominay'ın Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı daha önce biliniyordu.
İngiliz ekibinde kariyeri boyunca 282 maça çıkan İskoç oyuncu, 32 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Sarı kırmızılı takımda sportif A.Ş'den sorumlu yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ile sportif direktör Cenk Ergün'ün transferi için İngiltere'ye gittiği Scott McTominay'da yeni bir gelişme yaşandı.
MANU'DAN CEVAP GELDİ!
Mirror'da yer alan habere göre; Manchester United'ın Galatasaray'ın Scott McTominay için yaptığı teklifi kabul etmediği belirtildi.
GALATASARAY YENİ TEKLİF YAPACAK
Galatasaray'ın oyuncu için İngiliz devinin kapsını kısa süre içinde yeni bir teklifle yeniden çalacağı yazılırken, sarı kırmızılı yöneticilerin alternif isimlere de ağırlık verebileceği ifade edildi.
MANU altyapısında yetişen ve İngiliz ekibinden başka takımda oynamayan Scott McTominay'ın Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı daha önce biliniyordu.
İngiliz ekibinde kariyeri boyunca 282 maça çıkan İskoç oyuncu, 32 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
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