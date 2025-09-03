Manisa FK, Yasin Güreler'i kadrosuna kattı

Manisa FK, son olarak Gençlerbirliği forması giyen Yasin Güreler'i kadrosuna dahil etti.

calendar 03 Eylül 2025 12:40
Haber: DHA, Fotoğraf: Gençlerbirliği.org
Manisa FK, Yasin Güreler'i kadrosuna kattı
TFF 1'inci Lig'de ilk 4 maçında 5 puan toplayıp milli araya 11'inci sırada giren Manisa Futbol Kulübü, tecrübeli sol bek Yasin Güreler'i kadrosuna dahil etti.

Son olarak Gençlerbirliği forması giyen 33 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandı ve Yasin'in lisansı çıkarıldı.

Geçen sezonun 7'nci haftasında sakatlanıp sezonu kapatan Yasin'in 1 yıllığına bedelsiz olarak kadroya katıldığı ifade edildi. İzmir'de Yeşilovaspor'da kariyerine başlayan Yasin, Menemen FK, Hatayspor, Tuzlaspor, Ankaragücü ve Gençlerbirliği formalarını terletti.

