Manisa FK'nın rakibi Ümraniyespor

1. Lig'de alt sıralardan kurtulamayan Manisa Futbol Kulübü 11 Mart Pazartesi günü Ümraniyespor'u konuk edeceği maçla çıkışa geçmeye çalışacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa FK'nın rakibi Ümraniyespor
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10 Mart 2024 14:44
Son güncelleme 10 Mart 2024 16:10
1'inci Lig'de bu sezon istikrarı bir türlü yakalayamayıp alt sıralardan kurtulamayan Manisa Futbol Kulübü 11 Mart Pazartesi günü Ümraniyespor'u ağırlayacağı 90 dakikayla çıkışa geçmeye çalışacak.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Alpaslan Şen yönetecek.

Ayberk'in daha önce ameliyat olup sezonu kapattığı siyah-beyazlı ekipte sakatlanan Kerim Frei ve cezalı Lima forma giyemeyecek.

Ligde son 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Manisa FK, 25 haftada 28 puan toplayabildi. Ümraniyespor'un da 30 puanı bulunuyor.
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