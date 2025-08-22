22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
21:30
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
21:30
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
21:30
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
21:45

Manisa FK'nin genç oyuncusuna milli davet

Manisa Futbol Kulübü'nün 14 yaşındaki altyapısı oyuncusu Çınar Arslan Bodur, U15 Milli Takımı'nın İstanbul düzenlenecek değerlendirme kampı aday kadrosuna davet aldı.

calendar 22 Ağustos 2025 13:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa FK'nin genç oyuncusuna milli davet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 1'inci Lig'de yer alan Ege ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün 14 yaşındaki altyapı oyuncusu Çınar Arslan Bodur, U15 Milli Takımı'nın 21-24 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek değerlendirme kampı aday kadrosuna davet edildi.

Aday kadroya davet edilen oyuncuların maçlarını Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü, Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörü Serkan Damla ve antrenörler takip edecek.

Mayıs ayında İzmir'de yapılan kamp sonucunda belirlenen oyuncular değerlendirme sürecinde kendi aralarında oluşturulan takımlarla maçlar oynayacak. Karşılaşmaların ardından U15 Milli Takımı'nın ana kadrosunu oluşturacak oyuncular belirlenecek.


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.