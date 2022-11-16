Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Wayne Selden'ı transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyuncu Wayne Selden'ı kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçmişte NBA'de de forma giyen 28 yaşındaki Selden ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.



Geçen sezon HDI Sigorta Afyon Belediyesi forması da giyen Selden, Türkiye kariyerinde 7 maçta 19,4 sayı, 4 ribaunt ve 2,4 asist ortalamasıyla oynadı.



Açıklamada, "Wayne Selden'a ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.









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