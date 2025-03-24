Manisa Basket son Avrupa sınavında

Avrupa'daki son maçına çıkacak Manisa Basket, Türk derbisinde çeyrek finali hedefleyen Galatasaray'a konuk olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa Basket son Avrupa sınavında
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24 Mart 2025 15:58

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda çeyrek final şansını daha önce yitiren Manisa Basket, 25 Mart Cuma günü sezonun son Avrupa sınavında Türk derbisinde Galatasaray'a konuk olacak.

İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın hava atışı saat 20.30'da yapılacak.

Grupta prestij sınavı veren Manisa Basket 5 maçta 1 galibiyet alırken, 3 galibiyeti bulunan ikinci sıradaki Galatasaray ise adını çeyrek finale yazdırma hedefiyle parkeye çıkacak.

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