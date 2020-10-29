Mancini'den flaş Balotelli sözleri: 'Onun için üzülüyorum'

İtalyan futbolunun efsanelerinden Roberto Mancini, bir dönem Azzuri'lerin altın çocuğu olarak gösterilen Mario Balotelli'nin garip birine dönüşmesinden dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.



55 yaşındaki teknik direktör, Aralık 2007'de Balotelli henüz 17 yaşındayken Serie A'daki ilk maçına Inter formasıyla çıkmasını sağladı.



Santrfor Balotelli, o dönem Mancini'yi Manchester City'ye kadar takip de etmişti. Burada parlak anlar da yaşayan oyuncu, daha çok saha dışı aksiyonlarıyla gündeme geldi.



"MİLLİ TAKIMA HARİKA OLURDU"



Bir dönem büyük umutlar bağladığı oyuncu hakkında konuşan İtalya teknik direktörü Mancini; "Onu böyle gördüğüm için üzgünüm. Normalde 30 yaşında bir futbolcu teknik gerekliliklere ve olgunluğa ulaşmış olur. Milli Takım için de çok yararlı olabilirdi. Onu seviyorum ve ne olursa olsun hayatta her zaman en iyisiyle karşılaşmasını umuyorum." dedi.



Mario Balotelli son olarak Serie A'da Brescia formasını terletti. 30 yaşındaki forvet, Temmuz 2020'den beri kulüpsüz durumda bulunuyor.



