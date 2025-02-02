Manchester United yine kaybetti!

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Crystal Palace'ı ağırladığı maçı 2-0 kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester United yine kaybetti!
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02 Şubat 2025 18:57
İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Crystal Palace oldu.

Crystal Palace'ın gollerini 64 ve 89. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.

Manchester United'da sakatlanan Lisandro Martinez, 82. dakikada sedye ile oyundan çıktı.

David Amorim yönetimindeki Manchester United, iç sahada Brighton'n ardından Crystal Palace'a da kaybetti.

Bu galibiyetin ardından Crystal Palace puanını 30'a yükseltti ve 29 puanlı Manchester United'ı geçti.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Manchester United, Tottenham'a konuk olacak. Crystal Palace, Everton'ı ağırlayacak.

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