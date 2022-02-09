Manchester United son sıradaki Burnley'e puan kaybetti

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United, deplasmanda Burnley'e konuk oldu.



Turf Moor'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmanın 13. dakikasında Manchester United'ın Varane'la bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR'da iptal edilirken 18. dakikada Pogba'nın kaydettiği golle konuk ekip ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



İkinci yarıya ise hızlı başlayan taraf Burnley oldu ve Jay Rodriguez'in 48. dakikada attığı golle skor eşitlendi. Maçın ilerleyen dakikalarında Manchester United goledaha yakın olan taraf olmasına rağmen istediğini elde edemedi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Bu sonucun ardından Manchester United, 39 puana yükseldi. Burnley ise 14 puana yükseldi ve ligin son sırasında kaldı.



İngiltere Premier Lig'de günün oynanan diğer maçları ve alınan sonuçlar şöyle:



West Ham 1-0 Watford

Newcastle 3-1 Everton





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