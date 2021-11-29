Manchester United, Rangnick'i açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Solskjaer'in ayrılığı sonrası geçici teknik direktörünü açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Manchester United, Rangnick'i açıkladı
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29 Kasım 2021 14:35
Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevi için kararını verdi.

Kırmızı Şeytanlar, Lokomotiv Moskova'nın spor direktörü Ralph Rangnick ile 6 aylık geçici teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Alman teknik adam sezon sonundan itibaren 2 yıl danışmanlık görevini yürütecek.

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