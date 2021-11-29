Manchester United, Rangnick'i açıkladı

Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevi için kararını verdi.
Kırmızı Şeytanlar, Lokomotiv Moskova'nın spor direktörü Ralph Rangnick ile 6 aylık geçici teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.
Alman teknik adam sezon sonundan itibaren 2 yıl danışmanlık görevini yürütecek.
Kırmızı Şeytanlar, Lokomotiv Moskova'nın spor direktörü Ralph Rangnick ile 6 aylık geçici teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.
Alman teknik adam sezon sonundan itibaren 2 yıl danışmanlık görevini yürütecek.