Manchester United, puan kaybetti ama rekoru egale etti

Southampton ile Manchester United arasındaki Premier Lig 2. hafta mücadelesi 1-1 sona erdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester United, puan kaybetti ama rekoru egale etti
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22 Ağustos 2021 17:56
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Southampton ile Manchester United karşı karşıya geldi. St.Mary's'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Southampton, Fred'in 30. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti. Manchester United, 55. dakikada Paul Pogba'nın asisti ve Mason Greenwood'un golüyle eşitliği sağladı.

Mücadelenin son bölümünde iki takım da galibiyet golü için bastırırken, kalecilerin kurtarışları skoru tuttu.

Manchester United, bu beraberlikle ligde oynadığı son 27 deplasman maçında kaybetmedi ve lig tarihinin en uzun serisini egale etti.

Paul Pogba ise Premier Lig'in ilk 2 haftasında 5 asist yapan ilk oyuncu oldu.

Bu sonucun ardından Manchester United, 4 puana yükseldi. İlk hafta Everton'a kaybeden So'ton ise puanla tanıştı.

Manchester United, gelecek hafta Wolves'a konuk olacak. Southampton ise Newcastle deplasmanına gidecek.


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