Manchester United, Joshua Zirkzee'yi kadrosuna katıyor

Manchester United, Bologna'da forma giyen Joshua Zirkzee'yi 40 milyon euro serbest kalma bedeli karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manchester United, Joshua Zirkzee'yi kadrosuna katıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Temmuz 2024 17:00
Son güncelleme 07 Temmuz 2024 17:01
Gelecek sezonun planlamasını sürdüren Manchester United, çarpıcı bir transfer hamlesine hazırlanıyor.

Voetbal International'in haberine göre; Manchester United, Bologna'da forma giyen Hollandalı forvet Joshua Zirkzee'yi EURO 2024'ten sonra kadrosuna katacak.

Haberde, İngiliz ekibinin u transfer için Bologna'ya 40 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyeceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla 37 maça çıkan Zirkzee, bu maçlarda 12 gol 7 asistlik performans gösterdi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery