Manchester United, Joshua Zirkzee'yi kadrosuna katıyor

Gelecek sezonun planlamasını sürdüren Manchester United, çarpıcı bir transfer hamlesine hazırlanıyor.
Voetbal International'in haberine göre; Manchester United, Bologna'da forma giyen Hollandalı forvet Joshua Zirkzee'yi EURO 2024'ten sonra kadrosuna katacak.
Haberde, İngiliz ekibinin u transfer için Bologna'ya 40 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyeceği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla 37 maça çıkan Zirkzee, bu maçlarda 12 gol 7 asistlik performans gösterdi.
Voetbal International'in haberine göre; Manchester United, Bologna'da forma giyen Hollandalı forvet Joshua Zirkzee'yi EURO 2024'ten sonra kadrosuna katacak.
Haberde, İngiliz ekibinin u transfer için Bologna'ya 40 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyeceği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla 37 maça çıkan Zirkzee, bu maçlarda 12 gol 7 asistlik performans gösterdi.
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